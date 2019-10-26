Восемь жителей Японии погибли из-за ливней

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в восточной и северо-восточной части страны, затронув префектуры Тиба, Ибараки и Фукусима.

За 12 часов в отдельных районах выпало более 200 миллиметров осадков, что превышает месячную норму.

В Тибе непогода привела к жертвам. Три человека погибли из-за оползней, еще троих нашли в затопленных автомобилях. Двое погибших были унесены течением.

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В субботу в префектурах Тиба и Ибараки отменят часть поездов из-за оползней. Накануне в международном аэропорту Нарита, расположенном в 70 километрах восточнее центра Токио, из-за непогоды не смогли принять около 20 рейсов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совещании штаба по борьбе со стихией призвал «приложить все силы для спасения людей», сообщило агентство Kyodo.