  • Восемь жителей Японии погибли из-за ливней

    26 октября 2019, 05:03

    Кирилл Фролов

    По меньшей мере восемь человек погибли, еще двое считаются пропавшими без вести из-за ливней, которые обрушились на Японию. Об этом сообщил телеканал NHK.
    Восемь жителей Японии погибли из-за ливней

    Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в восточной и северо-восточной части страны, затронув префектуры Тиба, Ибараки и Фукусима.

    За 12 часов в отдельных районах выпало более 200 миллиметров осадков, что превышает месячную норму.

    В Тибе непогода привела к жертвам. Три человека погибли из-за оползней, еще троих нашли в затопленных автомобилях. Двое погибших были унесены течением.

    Жертвами тайфуна в Японии стали уже 67 человек

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    В субботу в префектурах Тиба и Ибараки отменят часть поездов из-за оползней. Накануне в международном аэропорту Нарита, расположенном в 70 километрах восточнее центра Токио, из-за непогоды не смогли принять около 20 рейсов.

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совещании штаба по борьбе со стихией призвал «приложить все силы для спасения людей», сообщило агентство Kyodo.