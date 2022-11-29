Происшествия 29 ноября 2022, 19:53 Восемь сотрудников OZON из Киргизии госпитализировали Маркетплейс Ozon ищет причины, почему отравились их сотрудники РИА «Новости»

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Восемь граждан Киргизии оказались госпитализированы. Все они сотрудники склада интернет-магазина OZON Московской области. Компания заверила, что ищет причины произошедшего. Об этом сообщил консул посольства республики в России Манас Жолдошбеков, передал ТАСС.

У госпитализированных — подозрение на инфекционный менингит и ОРВИ.

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«Сейчас у нас восемь человек заболели. Они находятся в стационаре. Их состояние удовлетворительное», — сказал Жолдошбеков.

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Речи о смене работы отравившихся пока нет. Как сказал консул, «они сами примут решение», захотят ли сменить место работы. Жолдошбеков добавил, что при желании найти новую работу посольство обязательно поможет.

В понедельник, 28 ноября, управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что более 10 работников складского комплекса маркетплейса OZON госпитализировали с подозрением на инфекционный менингит. Еще были выявлены признаки ОРВИ у 15 человек.

Региональное управление Роспотребнадзора ведет работу по данному вопросу вместе с министерством здравоохранения региона и руководством маркетплейса.

Пресс-служба Ozon подтвердила факт нескольких случаев заболевания менингококковой инфекцией. Они подчеркнули, что речь не идет о массовом заболевании-заразе. Всем заболевшим оказывается помощь. Других работников срочно осмотрели. На складе провели дезинфекцию и ввели масочный режим. Всех работников вакцинируют.

До этого интернет-СМИ сообщили о более чем 30 попавших в инфекционные больницы из Ozon. Говорили, что это число растет.