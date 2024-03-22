Происшествия 22 марта 2024, 09:42 Восемь снарядов чешской системы Vampire сбили под Белгородом Минобороны: системы ПВО уничтожили 8 снарядов Vampire над Белгородской областью

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Дежурные системы противовоздушной обороны утром 22 марта уничтожили над Белгородской областью восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 07:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — передали в ведомстве.

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Утром в Белгороде запускали сирену ракетной опасности. Жителей города и близлежащих населенных пунктов предупредили об возможных ударах с воздуха. Людей просили прятаться в комнатах без окон, например, ванной или коридоре.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики снова обстреляли Белгород. Один человек погиб, есть раненые. По предварительным данным, повреждения получили три учреждения здравоохранения и жилые дома.