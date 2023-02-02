Происшествия 02 февраля 2023, 11:15 Восемь рабочих из сгоревшей бытовки в Севастополе не вышли на связь Замгубернатора Севастополя Кулагин рассказал о 8 пропавших рабочих после пожара в бытовке

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Двое пострадавших при пожаре в строительном модуле рабочих получили ожоги, еще восемь не вышли на связь. Точной информации о количестве погибших нет, рассказал заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин. Его заявление опубликовало правительство региона.

«Есть информация о восьми человеках, которые не выходят на связь. Пока по количеству погибших точной информации нет», — сказал он.

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В горбольницу № 4 с ожогами второй степени средней тяжести отвезли двоих. Все восемь потенциально погибших рабочих, как сказал Александр Кулагин, приехали из других регионов. Правительство обсуждает с руководством компании-подрядчика, которая их наняла, оказание родственникам дополнительной социальной помощи.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил о семи погибших рабочих. Пожар, по его словам, произошел на трассе «Таврида», в двухэтажном жилом строительном модуле ДСК — субподрядчика компании «ВАД». Кадры с места пожара показало Главное управление МЧС России по Севастополю. Спасателей вызвали в 02:19, а к 03:26 пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. К утру огонь полностью потушили, в постройке нашли тела пяти человек.