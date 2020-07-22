Восемь польских горняков пострадали при ЧП в шахте

Отмечается, что в настоящий момент они находятся в безопасности, есть небольшие телесные повреждения, информирует сайт RT.

«К счастью, пострадавшие получили лишь незначительные травмы. Раненые были доставлены в больницы в Глогове и Любине», — отметили журналисты.

По словам специалистов, сила удара достигла семи баллов по десятибалльной шкале. Всего 16 шахтеров уехали с места произошедшего инцидента.