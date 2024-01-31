Происшествия 31 января 2024, 14:14 Восемь населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за обстрела Гладков: обстрел ВСУ оставил без света 8 населенных пунктов Белгородской области РИА «Новости»

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Хутор Панков Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. Об атаке противника сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате никто не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи.

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Под отключение, по данным Гладкова, попали абоненты восьми населенных пунктов. Среди них поселки Красное, Первомайский, Ленинский, хуторы Марьино, Мухин, Панков, села Вознесеновка и Нежеголь.

«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны», — уточнил губернатор.

Позже он сообщил, что село Богун-Городок Борисовского района украинские военные атаковали дронами-камикадзе.

«В результате двух сбросов взрывных устройств пострадавших нет, осколками повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в одном частном домовладении», — отметил Гладков в Telegram-канале.

Ранее глава региона опубликовал данные об атаке дрона-камикадзе на село Тишанка. В этом населенном пункте пострадал инфраструктурный объект связи. Среди местных жителей ранений и травм никто не получил.