Происшествия 28 января 2023, 12:38 Восемь мертвых краснокнижных тюленей нашли в Махачкале Администрация района Махачкалы: на берегу Каспийского моря нашли 8 мертвых тюленей Министерство природных ресурсов и экологии РД

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На берегу Каспийского моря опять нашли мертвых краснокнижных тюленей. Туши выбросило на берег в Махачкале на территории пляжа «Оазис» сегодня утром. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на данные администрации Ленинского района, сотрудники которой обнаружили животных.

«По словам начальника отдела по управлению МКР Турали и Анжи Надира Рамазанова, удалось насчитать восемь мертвых тюленей», — указано в сообщении.

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В декабре на побережье Каспийского моря обнаружили более 2,5 тысячи мертвых краснокнижных нерп. Это единственные морские млекопитающие на Каспии. Ни признаков насильственной смерти, ни остатков рыболовных сетей обнаружить не удалось. Это была наиболее массовая гибель данного вида животных за последние 10 лет.

Ученые со всей страны расследуют происшествие под контролем комиссии Совета по правам человека при президенте России по экологическим правам. По одной из версий, произошел выброс метана из-за сейсмической активности и животные задохнулись.