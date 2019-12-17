Восемь китайцев отравились парами бензола в Нижегородской области

Причины отравления под Нижним Новгородом восьми человек выясняют специалисты. Люди были госпитализированы утром 17 декабря. По неподтвержденным официально сведениям, все пострадавшие — граждане Китая.

«В городскую клиническую больницу №33 с признаками токсического отравления поступили восемь человек, детей нет», — подтвердили факт происшествия в нижегородском ГУ МЧС. Сообщение спасателей процитировал «Интерфакс».

В МЧС добавили, что состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В региональном Минздраве между тем отметили, что состояние госпитализированных ближе к удовлетворительному. Рабочих поместили в токсикологический центр. Медики подозревают у пострадавших ингаляционное отравление. Чем именно отравились люди, выясняют эксперты МЧС и Минздрава.

«Новых обращений не зарегистрировано», — рассказали в Минздраве.

Местные СМИ и очевидцы рассказали, что в больницу попали сотрудники одного из предприятий города Кстово, все они — иностранцы, граждане Китая. Рабочие почувствовали себя плохо после смены. Вероятнее всего, они чем-то надышались в бытовке. Предположительная причина отравления — пары бензола. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Следственный комитет начал доследственную проверку происшествия, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

Ранее в Ярославской области несколько человек отравились автомобильным стеклоочистителем. Трое мужчин и двое женщин погибли, выпив стекломоя. Тела погибших отправлены на экспертизу для установления точной причины смерти.