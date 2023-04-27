Эксклюзив 27 апреля 2023, 14:49 Восемь гаражей загорелись на северо-востоке Москвы Источник «360»: площадь пожара в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы — 100 кв. м РИА «Новости»

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На северо-востоке Москвы произошел пожар в гаражном кооперативе. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Об этом «360» сообщил источник.

«Восемь гаражей загорелись на улице Летчика Бабушкина», — отметил он, не уточнив, есть ли в гаражных боксах автомобили.

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Источник рассказал о столбе густого черного дыма. По предварительным данным, площадь пожара может увеличиться.

В гаражах находятся газовые баллоны. Два уже обнаружили и вынесли из огня для охлаждения. В 14:48, спустя примерно час после вызова, открытое горение удалось ликвидировать.

UPD. Источник отметил, что пламя повредило пять автомобилей. У спасателей большой объем проливки и разбор завалов. В огне никто не пострадал.

В середине февраля крупный пожар в гаражах произошел на востоке столицы. Когда возгорание ликвидировали, от некоторых машин остались только обгоревшие остовы.