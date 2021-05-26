Восемь ДТП случилось в Тюменской области за сутки

По данным Госавтоинспекции Тюменской области за минувший день на дорогах региона зарегистрировано восемь аварий. Погиб один человек. Ранения различной степени и тяжести получили 10 местных жителей. Об этом сообщил nashgorod.ru.

В Ишимском районе на 28-м километре шоссе Ишим - Казанское 28-летний мужчина за рулем Hyundai попытался развернуться с обочины. Он не пропустил Daewoo Matiz. В итоге машины столкнулись. Пострадали три человека.

В Daewoo Matiz ехали двое пожилых людей и их дочь. Тяжелые травмы получили водитель этой машины 1971-го года рождения и его пассажирки. Возраст женщин 72 и 49 лет. У водителя Hyundai не было водительских прав.

В Тюмени на улице Жданова автомобиль Daewoo Matiz врезался в фонарный столб. По версии следствия, водитель превысил скорость. При столкновении травмы получила 60-летняя женщина.

На проезде Восточном 31-летняя женщина за рулем машины Geely сбила 12-летнего велосипедиста. Автомобиль отъезжал от обочины. Женщина-водитель не убедилась в безопасности маневра. Ребенок на велосипеде задел заднюю часть транспортного средства. Пострадавший получил ушибы.

Еще одно ДТП случилось на седьмом километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский. Там дорогу не поделили Lada и снегоболотоход. По имеющимся данным, водитель отечественной легковушки, съезжая с дороги, не пропустил квадроцикл. В результате 24-летний водитель квадроцикла травмировался.