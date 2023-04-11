Происшествия 11 апреля 2023, 13:05 Восемь домов вспыхнули в Свердловской области

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В одном из городских округов Свердловской области случилось возгорание, сообщил Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

По данным информагентства, пожар произошел в Сухом Логу. В СНТ «Светлое» загорелись восемь садовых домов. Огонь быстро распространился на постройки из-за ветреной погоды. В ведомстве уточнили, что возгорание удалось локализовать на площади в 10 гектаров. Информации о пострадавших не поступало.