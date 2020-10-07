Восемь детей пострадали в смертельном ДТП со школьным автобусом в Дагестане. Видео

Серьезное ДТП с участием сразу пяти автомобилей произошло в Дагестане. На трасс «Кавказ» столкнулись школьный автобус, три грузовика и легковой автомобиль. Несколько человек погибли, еще как минимум 10 пострадали — в том числе восемь детей.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

По данным ведомства, около 17:00 в аварию попали пять автомобилей: школьная «Газель», легковой автомобиль и три грузовика. В результате столкновения погибли две женщины и один мужчина — в каких именно машинах они ехали, правоохранители не уточнили. Они отметили, что в ДТП также пострадали девять человек, из них восемь детей. Их госпитализировали.

Прокуратура Дагестана сообщает другую информацию о числе жертв и пострадавших. По данным ведомства, пострадали 10 человек, погибли четверо.

«В результате ДТП погибли четыре человека. Госпитализированы с различными травмами восемь несовершеннолетних и двое взрослых», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство начало проверку по факту ДТП. Сотрудники выяснят, соблюдали ли участники аварии закон о безопасности дорожного движения — в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на 339-м километре автодороги «Кавказ», возле города Кизляра. Столкнулись школьный микроавтобус «Газель», три грузовика и легковая машина «Лада Веста».