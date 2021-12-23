Восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусами в Мурманской области
РИА «Новости»: 8 детей и 2 взрослых пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами в Мурманской области
ДТП с двумя микроавтобусами произошло в Мурманской области. В результате происшествия пострадали 10 человек, среди них восемь детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства отметил, что ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов произошло в Оленегорске. На момент аварии в микроавтобусах находились 26 человек.
«В лечебные учреждения для осмотра направлены 10 человек, в том числе восемь детей», — привело агентство слова представителя экстренных служб.
ДТП, как уточняется, произошло на автодороги Р-21 «Кола». Пока информации о состоянии пострадавших не поступало.
На прошлой неделе авария произошла на 190-м километре трассы М-8 в Ростовском районе, неподалеку от поселка Деболовское. Автобус столкнулся с лежащими на дороге бревнами. В результате происшествия пострадали водитель и 12 детей.