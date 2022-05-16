Восемь детей попали в больницу после ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии

Десять человек, в том числе восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом Ford Transit и автомобилем Mercedes в Кабардино-Балкарии. Об этом в пресс-службе регионального Минздрава сообщили ТАСС.

Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу, рассказали в Минздраве КБР.

«Сейчас их диагностируют для определения степени тяжести здоровья. Самому маленькому ребенку 1,5 года», — сообщил представитель ведомства.

По данным ГУ МВД по Кабардино-Балкарии, авария произошла около 18:20 в Прохладненском районе, недалеко от поселка Учебный. Столкнулись микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mercedes.

Причины и обстоятельства аварии выясняют. На месте работает оперативно-следственная группа.

Изначально в республиканском МВД сообщали, что в аварии пострадали девять человек, в том числе шесть детей. Предварительно утверждалось, что угрозы для жизни пострадавших нет.