21 января 2020, 10:41
Восемь детей попали в аварию в Японии
Утром 21 января в японской префектуре Ибараки автобус столкнулся с грузовиком. На момент ДТП в первом транспортном средстве находились восемь детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
По информации газеты «Известия», небольшой грузовик въехал в автобус, в котором дети ехали в детский сад.
Травмы у потерпевших оценивают как легкие. Тем не менее, в больницу направили всех участников аварии: восемь детей, воспитателя и водителей автобуса и грузовика.