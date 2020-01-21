Восемь детей попали в аварию в Японии

По информации газеты «Известия», небольшой грузовик въехал в автобус, в котором дети ехали в детский сад.

Травмы у потерпевших оценивают как легкие. Тем не менее, в больницу направили всех участников аварии: восемь детей, воспитателя и водителей автобуса и грузовика.