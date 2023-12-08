Происшествия 08 декабря 2023, 13:09 Восемь детей получили травмы в ДТП со школьным автобусом в Приморье Минздрав сообщил о 8 пострадавших детях в ДТП с автобусом в Приморье Пресс-служба МЧС

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Травмы в результате ДТП со школьным автобусом в Приморье получили восемь детей — у них выявили ушибы, все они будут проходить амбулаторное лечение, сообщили РИА «Новости» в региональном Минздраве. Госпитализация, по данным ведомства, потребовалась одному взрослому.

«В Партизанск в больницу доставлены восемь детей с ушибами мягких тканей. Осмотрены врачами, в госпитализации не нуждаются», — сказал агентству представитель министерства.

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Взрослым пострадавший, по его словам, сейчас находится под наблюдением врачей. Кроме того, в Сергеевке во врачебной амбулатории организовали круглосуточный пост для осмотра детей, которых забрали домой родители с места аварии.

По данным прокуратуры, в автобусе, который попал в ДТП, находился 21 ребенок. Вместе с ними был сопровождающий.

По предварительной информации, водитель автобуса, поворачивая налево, не пропустил Toyota Sprinter. Произошло столкновение. В итоге автобус завалился на бок.