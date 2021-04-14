Восемь детей отравились хлором в частном бассейне Ижевска

Ижевские следователи проводят проверку после госпитализации детей из частного бассейна. Медики диагностировали у них отравление хлором, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Бассейн, где отравились дети, принадлежит местному индивидуальному предпринимателю. Для обеззараживания воды он использовал хлорсодержащие препараты. Днем 13 апреля в бассейне находились двое взрослых и 10 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Уже после посещения бассейна ребята почувствовали себя плохо. Восьмерым из них потребовалась помощь врачей. В больницу были доставлены дети от 6 до 12 лет. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Специалисты диагностировали у них отравление хлором.

Информация о случившемся была передана правоохранителям. Бассейн уже осмотрели следователи СУ СК РФ. Они опросили пострадавших. Сейчас проверка продолжается. По ее итогам владельцу бассейна может грозить ответственность по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее массовое отравление детей хлором произошло в бассейне в городе Учалы в Башкирии. После занятий по плаванию были госпитализированы 16 ребят и два тренера.