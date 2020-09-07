Восемь детей и трое взрослых пропали под Сочи

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи. Их ищут спасатели на южном склоне Роза Хутор.

Среди пропавших туристов восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет и трое взрослых. Группа не была зарегистрирована. Туристы вышли из поселка Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи утром 6 августа. Они направлялись к озеру, расположенному в районе Роза Пик на высоте 2320 метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Туристы уже должны были вернуться обратно, но пока не выходили на связь. Спасатели развернули поисковые работы и уже обследовали популярные маршруты и берега местных озер. Группу пока не обнаружили.

«На утро 7 сентября спланировано привлечение конно-кинологического расчета на лошадях для поиска в труднодоступных местах и вылет вертолета Ми-8 с вертолетной площадки „Навагинка“ со спасателями МЧС», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас туристов ищут 64 человека и 12 единиц техники.

Ранее стало известно о пожаре в жилом доме в Сочи. Пятиэтажное здание загорелось в Центральном районе города. Спасатели эвакуировали 15 человек.