Восемь человек спаслись при пожаре на западе Москвы. Видео с места

В пятиэтажке на западе Москвы произошел пожар в квартире на втором этаже. Пожарные эвакуировали восьмерых жильцов, включая ребенка, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Загорелась квартира в доме № 2 строение 1 по улице Сергея Макеева. Информация о возгорании поступила в 22:14 мск 13 июля. В 22:38 мск пожар на площади 30 квадратных метров был полностью ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало. Жильцов осматривают медики.

13 июля крупный пожар произошел на складе с пиломатериалами в Красноярском крае. Выгорели доски и бревна, складированные на площади 2000 квадратных метров. До этого в Самаре загорелся склад с лакокрасочной продукцией и полиэтиленом. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Черный столб дыма можно было увидеть с любого конца города. В обоих случаях никто не пострадал.