Эксклюзив 09 марта 2023, 09:50 Восемь человек спасли из дома в Чите после взрыва газа — МЧС МЧС РФ: восемь человек спасли из дома в Чите после взрыва газа Телеканал «360»

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Несколько человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Чите. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Телеканал «360»

Информация о взрыве поступила в спасательные службы в 8.50 утра по Москве. На место ЧП сразу же выехали бригады. На данный момент спасатели вытащили из дома восемь человек.

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«Силами пожарно-спасательных подразделений спасены восемь человек. На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники», — сказали в пресс-службе.

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По предварительным данным, причиной взрыва в доме стала разгерметизация газового баллона. Сейчас спасатели занимаются поиском еще одной женщины.