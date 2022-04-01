Восемь человек скончались в результате взрыва на угольной шахте в Сербии

Как минимум восемь человек скончались из-за взрыва на угольной шахте «Соко», которая расположена неподалеку от населенного пункта Сокобаня в Сербии. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на национальный телеканал РТС.

При этом 20 человек получили серьезные ранения. Их доставили в больницу в соседнем городе Алексинац.

Метан взорвался около четырех утра по местному времени (примерно пять часов по Москве). В результате произошел частичный обвал шахты. 58 сотрудников удалось спасти.