Важное 20 февраля 2023, 21:56 Восемь человек пострадали в результате новых землетрясений в Турции Вице-президент Турции Октай: восемь человек пострадали в результате новых землетрясений YouTube

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Два землетрясения произошли 20 февраля на юго-востоке Турции, в результате которых по меньшей мере пострадали восемь человек. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай, выступая перед журналистами в Анкаре.

«Ранения получили восемь человек, они доставлены в больницы», — сказал Октай.

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По данным телеканала CNN Turk, в городе Самандаг провинции Хатай погибла женщина. Во время землетрясения ей на голову упала часть бетонной плиты.

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Город Дефне также оказался в эпицентре землетрясения. Там под завалами находятся не менее четырех человек. Спасатели пытаются вытащить одного пострадавшего из-под обломков. Местные власти просят жителей не приближаться к зданиям, поскольку это очень опасно.Однако некоторые люди решили вернуться домой, чтобы забрать вещи.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) попросило жителей провинции Хатай держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря.