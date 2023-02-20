20 февраля 2023, 21:56
Восемь человек пострадали в результате новых землетрясений в Турции
Вице-президент Турции Октай: восемь человек пострадали в результате новых землетрясений
Два землетрясения произошли 20 февраля на юго-востоке Турции, в результате которых по меньшей мере пострадали восемь человек. Об этом сообщил вице-президент республики Фуат Октай, выступая перед журналистами в Анкаре.
«Ранения получили восемь человек, они доставлены в больницы», — сказал Октай.
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По данным телеканала CNN Turk, в городе Самандаг провинции Хатай погибла женщина. Во время землетрясения ей на голову упала часть бетонной плиты.
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Город Дефне также оказался в эпицентре землетрясения. Там под завалами находятся не менее четырех человек. Спасатели пытаются вытащить одного пострадавшего из-под обломков. Местные власти просят жителей не приближаться к зданиям, поскольку это очень опасно.Однако некоторые люди решили вернуться домой, чтобы забрать вещи.
Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) попросило жителей провинции Хатай держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря.
Турция
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