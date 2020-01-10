Восемь человек пострадали в ДТП в Хабаровске

В Железнодорожном районе Хабаровска произошло ДТП, в результате которого пострадали восемь человек — работники местного предприятия, сообщается в пресс-службе краевого УМВД России.

Газета.ru написала, что автобус столкнулся с припаркованной фурой. Водителя грузовика внутри автомобиля не было, а вот те, кто находился в автобусе, включая водителя, получили травмы, не угрожающие жизни.

После медицинского обследования стало ясно, что водитель автобуса был трезв. Причины аварии выясняются.