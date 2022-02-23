Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Липецком
ТАСС: микроавтобус опрокинулся на трассе в Липецкой области, пострадали 8 человек
В Липецкой области восемь человек пострадали в результате ДТП с Mercedes. Об этом в пресс-службе регионального главка МВД сообщили ТАСС.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением. В результате иномарка опрокинулась. Это произошло на 397-м километре трассы М-4 «Дон».
В ДТП пострадали восемь человек, которые находились в салоне микроавтобуса: семь пассажиров и водитель. Отмечается, что детей в машине на момент аварии не было.
Пострадавших доставили в больницу для осмотра. Четырех человек, в том числе водителя, госпитализировали. Информация об их состоянии не уточняется. Еще четверым оказали медицинскую помощь и отпустили.
По данным РЕН ТВ, авария произошла в районе населенного пункта Екатериновка.
В МВД уточнили, что движение по трассе не затруднено. Обстоятельства аварии выясняются.
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