Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномарками в Уфе

Восемь человек, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в результате ДТП в центре Уфы 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

По предварительным данным, на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса столкнулись микроавтобус Ford Transit и иномарки Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус, в котором не было пассажиров, отбросило на трех пешеходов. Семь из восьми пострадавших с различными травмами доставили в медучреждения.

Источник фото: прокуратура Республики Башкортостан

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП», — сообщила пресс-служба ведомства.

Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Кировского района Уфы Ильгам Хабибуллин.