Восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ивановской области

В столице Ивановской области произошла авария с участием двух пассажирских автобусов и машины «Нива».

Автокатастрофа случилась на перекрестке проспекта Шереметьевский и улицы 8 марта. Об этом информирует newizv.ru.

По версии следствия, автобус «Богдан» ударил стоящий на светофоре автобус «ПАЗ». Последний отбросило на «Ниву».

В результате ДТП травмы получили восемь человек, находившиеся в автобусах. Четырех человек госпитализировали. Еще четырем помощь оказали на месте.

По факту аварии проводится проверка.