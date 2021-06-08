08 июня 2021, 17:05
Восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ивановской области
В столице Ивановской области произошла авария с участием двух пассажирских автобусов и машины «Нива».
Автокатастрофа случилась на перекрестке проспекта Шереметьевский и улицы 8 марта. Об этом информирует newizv.ru.
По версии следствия, автобус «Богдан» ударил стоящий на светофоре автобус «ПАЗ». Последний отбросило на «Ниву».
В результате ДТП травмы получили восемь человек, находившиеся в автобусах. Четырех человек госпитализировали. Еще четырем помощь оказали на месте.
По факту аварии проводится проверка.