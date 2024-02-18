Происшествия 18 февраля 2024, 20:20 Восемь человек пострадали в ДТП под Ярославлем МВД: под Ярославлем столкнулись Renault и Opel, восемь человек пострадали

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Два легковых автомобиля столкнулись в Ярославской области, пострадали восемь человек, четверо из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло примерно в 12:35 у деревни Фалюково Угличского района. Столкнулись автомобили Renault и Opel. Пострадали оба водителя и пассажиры, в том числе несовершеннолетние.

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Среди пострадавших — два подростка 17 и 18 лет, а также дети 12 и 10 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

В Приморье в результате лобового столкновения BMW и грузовика MAN скончался водитель легкового автомобиля. Он вылетел на встречную полосу движения и врезался в грузовик.