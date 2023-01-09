Происшествия 09 января 2023, 15:54 Восемь человек пострадали в аварии с участием двух маршруток в Нижегородской области

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Столкновение двух маршрутных такси произошло в понедельник в городе Павлово Нижегородской области. В результате аварии пострадали восемь человек, сообщил «Царьград».

Столкновение двух маршруток произошло на улице Кузнечная. Отмечается, что среди пострадавших восемь взрослых, информация о состоянии их здоровья не уточняется.

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Как сообщил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов, помощь пострадавшим в аварии оказывают четыре бригады скорой помощи.

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