20 февраля 2023, 15:29
Восемь человек пострадали в аварии на Кубани
В Краснодарском крае произошла авария, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональное ГИБДД.
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ДТП случилось на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. По предварительной информации, водитель Toyota не выдержал безопасной дистанции и врезался в грузовик, который ехал впереди. Восемь человек получили травмы. Среди них оказалась 12-летняя девочка. Всех пострадавших доставили в больницу.
ДТП
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