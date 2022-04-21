Восемь человек пострадали с ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Автобус и легковая машина столкнулись в Нижнем Новгороде. Пострадали восемь человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды регионального ГИБДД.

Автобус следовал по маршруту Кстово — Нижний Новгород. В момент аварии в нем находились 23 человека. Восемь получили различный травмы, семеро из которых попали в больницу.

По предварительным данным, авария случилась из-за водителя легковушки, который не выдержал дистанцию.