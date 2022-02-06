Восемь человек пострадали при обрушении крыши на курорте в Турции. Видео

Восемь человек пострадали при обрушении крыши ресторана на горнолыжном курорте Саклыкент в Анталье. Об этом сообщил мэр Антальи Мухиттин Бечек.

«Восемь наших гостей получили ранения в результате обрушения крыши ресторана в Саклыкенте. Наши пожарные немедленно прибыли на место происшествия», — написал он у себя в Twitter.

Бечек пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По данным местной газеты Sabah, пострадавшие получили травмы, которые не представляют опасности для жизни. В Сети появилось видео эвакуации пострадавших бортом вертолета.

На курорте продолжают разбор обломков рухнувшей крыши. На одном из фото группа отдыхающих окружила человека, который пострадал при обрушении. Его положили на самодельные носилки.

Все причины и обстоятельствах ЧП, а также данные о пострадавших уточняются. Sabah не приводит информацию о том, есть ли среди иностранные туристы.

В Twitter местного издания Antalya Hakkinda появилось еще одно видео с места происшествия.