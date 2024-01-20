20 января 2024, 16:22
Восемь человек пострадали после обстрела Горловки
СЦКК: восемь человек пострадали после обстрела ВСУ Горловки
Украинские военные в ночь на 20 января обстреляли Горловку из РСЗО кассетными боеприпасами. В результате атаки восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным СЦКК, пострадали три женщины и четверо мужчин. Кроме того, при выполнении служебных обязанностей ранения получила сотрудница скорой медицинской помощи. В каком состоянии находятся раненые, неизвестно.
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Обстрелы повредили жилые здания и объекты социальной инфраструктуры, в том числе городской ЗАГС, несколько школ и гимназию, мастерские Горловского многопрофильного техникума № 37. Сотрудники центра зафиксировали прямое попадание снаряда в гостиницу «Родина».
Из-за удара ВСУ по Горловке без энергоснабжения остались 3978 абонентов, подытожили в СЦКК.
В пятницу, 12 января, в результате украинской атаки на Горловку погибли фельдшер и сотрудница энергетической компании.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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