Восемь человек погибли во время стрельбы на похоронах в Пакистане

Стрельба произошла во время похорон в Пакистане. Погибли восемь человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным НСН, стрельбу открыли двое мужчин, которые не смогли поделить земельные участки. Минимум 15 человек поучили ранения. Их доставили в больницу.

Сейчас там работает спецназ и полиция.

Ранее жители дома по улице Свиязева в Перми сообщили в полицию, что пожилой мужчина ведет стрельбу из окна. Когда правоохранители прибыли на место, потребовали от пенсионера выйти из квартиры и сдать оружие. Вместо этого он открыл по ним огонь.