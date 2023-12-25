Происшествия 25 декабря 2023, 17:36 Восемь человек погибли в ДТП в Москве на прошлой неделе ГИБДД: 8 человек погибли и 124 получили травмы в ДТП на прошлой неделе в Москве Freepik

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На прошлой неделе в Москве произошло более 120 ДТП. В авариях погибли восемь человек, еще 124 пострадали, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в 122 дорожных авариях пострадало также 10 детей в возрасте до 16 лет.

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Чаще всего автоинспекторы регистрировали наезды на пешеходов и столкновения машин — 57 и 45 ДТП соответственно. На прошедшей неделе самым аварийным днем стала среда с 25 авариями. Меньше всего ДТП зафиксировали в воскресенье — шесть.

Кроме того, за минувшую неделю правоохранителям удалось пресечь 385 фактов управления автомобилями пьяными водителями.

Ранее смертельное ДТП с участием пешехода произошло возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Прохожий переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль Lamborgini Urus.