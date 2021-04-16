Восемь человек погибли при стрельбе в здании американской компании

Восемь человек погибли при стрельбе в здании почтовой компании FedEx в американском Индианаполисе, сообщил телеканал WRTV со ссылкой на источник в полиции.

Правоохранители получили сообщение о вооруженном нападении в четверг, 15 апреля, примерно в 23:00 по местному времени. Здание компании находится рядом с международным аэропортом города.

По словам очевидца, он видел человек с пистолетом-пулеметом, а также слышал ряд выстрелов, сообщил «МИР 24».

Десятки человек направили в медицинские учреждения. По предварительной информации, напавший совершил самоубийство.