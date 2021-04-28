Восемь человек погибли при пожаре в рижском хостеле

В рижском хостеле в пожаре погибли восемь человек. Еще девять человек пострадали.

Пожар произошел около пяти утра в старом шестиэтажном здании в центре Риги, где располагался хостел. По предварительным данным, очаг возгорания находился в гостинице. Об этом сообщило издание LSM со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии.

Спасатели эвакуировали из здания 24 человека, девять из них госпитализированы в среднетяжелом состоянии. Они получили сильные ожоги и отравились угарным газом.

По предварительным данным, погибли восемь человек. Точное число погибших будет установлено после ликвидации возгорания. Пожарным к восьми утра удалось локализовать пожар на площади 250 квадратных метров.

Представитель государственной пожарно-спасательной службы Латвии Витола в интервью LTV пояснила, что хостел представлял собой длинный коридор с входами в несколько жилых помещений. Здание, где произошел пожар, является государственной собственностью.