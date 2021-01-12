facebook_pixel
    12 января 2021, 03:59

    Восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

    Кирилл Фролов

    В Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Погибли восемь человек, сообщил портал E1.ru. Несколько жителей пострадали.
    Восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

    Пожар случился в ночь на 12 января в доме № 7 по улице Рассветной. Загорелась квартира на втором этаже. По предварительным данным, там умер один человек. Еще двое жителей погибли на лестничной клетке. Остальные пятеро погибших — жители верхних этажей. Они отравились угарным газом, уточнило издание.

    Всего из дома эвакуировали 52 жителей, их разместили в школе по соседству.

    Жительница с верхнего этажа писала о пожаре в Twitter.

    «Верхний этаж, не можем спуститься. Дым. Я с ребенком взаперти... Квартира снизу горит, задыхаемся», — писала она.

    В одном из последних сообщений говорилось: «Там упал и умер кто-то у двери». Удалось ли женщине спастись, неизвестно.