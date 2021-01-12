Восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге

Пожар случился в ночь на 12 января в доме № 7 по улице Рассветной. Загорелась квартира на втором этаже. По предварительным данным, там умер один человек. Еще двое жителей погибли на лестничной клетке. Остальные пятеро погибших — жители верхних этажей. Они отравились угарным газом, уточнило издание.

Всего из дома эвакуировали 52 жителей, их разместили в школе по соседству.

Жительница с верхнего этажа писала о пожаре в Twitter.

«Верхний этаж, не можем спуститься. Дым. Я с ребенком взаперти... Квартира снизу горит, задыхаемся», — писала она.

В одном из последних сообщений говорилось: «Там упал и умер кто-то у двери». Удалось ли женщине спастись, неизвестно.