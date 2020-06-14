Восемь человек погибли после схода оползня в Непале

Оползень был вызван проливными дождями. Он полностью засыпал два жилых дома в муниципалитете Кушма района Парбат.

Спасатели нашли три тела под обломками зданий 13 июня. На следующий день они обнаружили еще пять трупов. Один человек считается пропавшим без вести.

В спасательной операции участвуют местные полицейские, военные и представители Красного Креста, поиски продолжаются. Ее проведению ничего не помешает, поскольку дожди в регионе уже закончились, сказал мэр муниципалитета.

Ранее мощный оползень в Норвегии сбросил в море восемь домов, которые стояли на мысе Кракнесет. Никто не пострадал.