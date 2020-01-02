Восемь человек эвакуировали из горящего дома в старом районе Астрахани

В Астрахани восемь человек эвакуировали из горящего трехэтажного дома. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Пожар произошел в 04:43 (03:43 по московскому времени) 2 января на улице Советская в Астрахани. В 05:05 сложность пожара повысили до второго номера, а еще через несколько минут — до третьего, сообщили в пресс-службе астраханского управления МЧС.

«Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте от МЧС работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава. На месте пожара эвакуировано восемь человек. Пункт временного размещения — Лицей № 1 по адресу Кировский район, ул. Шелгунова, 14», — добавили в пресс-службе.

Источник фото: ГУ МЧС по Астраханской области

По информации РИА «Новости», загоревшийся дом примыкает к памятнику градостроительства и архитектуры. Соседнее двухэтажное здание отмечено в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории) народов РФ как дом Максимовой. Здание построено во второй половине XIX века.