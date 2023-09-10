Происшествия 10 сентября 2023, 07:24 Восемь беспилотников ВСУ уничтожили ночью на подлете к Крыму Минобороны: средства ПВО уничтожили 8 беспилотников ВСУ вблизи Крыма Unsplash

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Дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Черным морем вблизи Крыма. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Оборонное ведомство констатировало очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на российские объекты.

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За субботу, 9 сентября, в Крыму сбили три беспилотника ВСУ. Вечером стало известно, что украинский дрон уничтожили в северо-западной части республики, чуть позже глава Крыма Сергей Аксенов информировал об еще двух сбитых беспилотниках, на этот раз на западе полуострова.

Власти Крыма призвали жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам данных.

В последнее время ВСУ регулярно совершают атаки на российские объекты с применением беспилотных летательных аппаратов. Американские СМИ объяснили это желанием немного реабилитироваться в глазах украинцев на фоне провального контрнаступления.