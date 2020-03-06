06 марта 2020, 09:18
Восемь автобусов сгорели в Кургане
Восемь автобусов загорелись в Кургане утром 6 марта. Владелиц транспорта заявил, что это мог быть поджог. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного МЧС.
Машины общественного транспорта загорелись на улице Дзержинского, 62, в районе пяти утра. Пожарные быстро потушили огонь. Пострадавших и погибших не было.
Владелиц автобусов прокомментировал ситуацию.
«Я подозреваю, что это был поджог. Сейчас следователи просматривают камеры наблюдения. Возможно, что-то прояснится», — заявил он.
Он также предупредил местных жителей о задержках в расписании движения автобусов номер: 368, 396, 22, 32.