Восемь автобусов сгорели в Кургане

Машины общественного транспорта загорелись на улице Дзержинского, 62, в районе пяти утра. Пожарные быстро потушили огонь. Пострадавших и погибших не было.

Владелиц автобусов прокомментировал ситуацию.

«Я подозреваю, что это был поджог. Сейчас следователи просматривают камеры наблюдения. Возможно, что-то прояснится», — заявил он.

Он также предупредил местных жителей о задержках в расписании движения автобусов номер: 368, 396, 22, 32.