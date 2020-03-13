Воры вынесли миллионы из петербургской церкви

Преступники добрались до святого — до церквей. Воры ограбили храм Святой великомученицы Анастасии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Они вынесли оттуда два миллиона рублей в разной валюте.

Как написала «Мойка78», 12 марта в полицию обратился 63-летний настоятель церкви Александр Степанов. Он рассказал, что 10 марта около 11:00 увидел в одном из помещений храма на Набережной Лейтенанта Шмидта пустой сейф. Воры взяли оттуда 12345 евро, 800 тысяч рублей и 2965 долларов.

Сейчас сотрудники МВД по Петербургу и Ленинградской области ищут преступников. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее в РПЦ заявили, что собираются устанавливать в церквях камеры видеонаблюдения. Такое решение объяснили заботой о личных вещах прихожан.

«Переодетые бомжи воруют сумки и одежду у прихожан. В храме могут вскрывать мощевики и уносить мощи святых с последующей продажей», — рассказала игуменья Ксения из правового управления Московской патриархии.

По ее словам, преступники обращают внимание не только на вещи верующих, но и на драгоценности. Их прихожане жертвуют для украшения окладов икон.