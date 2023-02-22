Происшествия 22 февраля 2023, 15:01 Воры вынесли из дома в Ленобласти ценности почти на три миллиона рублей

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Во Всеволожском районе Ленобласти 38-летний петербуржец, вернувшись с работы, обнаружил, что его дом обокрали. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Мужчина арендовал небольшой деревянный дом. Пока он отсутствовал, кто-то взломал дверь и похитил две пары часов, травматический пистолет и два миллиона рублей наличными.

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По факту хищения возбудили уголовное дело по статье «Кража». Общая сумма ущерба составила более 2,8 миллиона рублей. В настоящее время ведется розыск подозреваемых.

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