Воры выкинули украденную из столичного храма чудотворную икону и присвоили себе золото

В Новой Москве воры поникли в храм Казанской иконы Божией матери. Они забрали икону и пожертвованное рядом с ней золото. Но после икону нашли брошенной под деревом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прихожан храма и источник в правоохранительных органах.

«Икона чудотворная, мироточивая, прихожане в разные времена жертвовали золото, за стеклом иконы было много золотых украшений. И сама по себе она ценная», —рассказали в храме.

По данным полиции, заявление о краже из храма, расположенного в ТиНАО в поселении Первомайское в деревне Пучково, поступило 11 апреля. Преступники похитили икону и ювелирные изделия. Но потом икону выкинули. Тем не менее сумма ущерба пока неизвестна. Несмотря на то, что в храме работает сторож, он ничего не услышал и только утром обнаружил, что учреждение вскрыто.

В храме также установлена камера. Но злоумышленники знали об этом и отвернули ее. Они также вскрыли дверь так, чтобы не был задет датчик сигнализации. Уже после здание оцепили, а следователи проверили помещения с кинологами. Преступника пока не нашли.

В начале апреля во Владимирской области мужчина напал на 16-летнюю девушку и украл у нее коньки. Преступник задержан. Ему грозит 2,5 года тюрьмы.