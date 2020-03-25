25 марта 2020, 11:10
Воры в медицинских масках похитили два сейфа в Петербурге
Четверо мужчин в медицинских масках проникли в помещение клиники на Коломяжском проспекте. Из кабинета администратора и кассы воры украли два сейфа. Об этом написал сайт «Невские новости».
Преступники попали на камеры видеонаблюдения. Они скрылись с места преступления на черном BMW.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают перечень похищенного и сумму ущерба. На данный момент составлены ориентировки на преступников. Все они выглядят на 25-30 лет.