    25 марта 2020, 11:10

    Воры в медицинских масках похитили два сейфа в Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    Четверо мужчин в медицинских масках проникли в помещение клиники на Коломяжском проспекте. Из кабинета администратора и кассы воры украли два сейфа. Об этом написал сайт «Невские новости».

    Преступники попали на камеры видеонаблюдения. Они скрылись с места преступления на черном BMW.

    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают перечень похищенного и сумму ущерба. На данный момент составлены ориентировки на преступников. Все они выглядят на 25-30 лет.