Воры в медицинских масках похитили два сейфа в Петербурге

Преступники попали на камеры видеонаблюдения. Они скрылись с места преступления на черном BMW.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают перечень похищенного и сумму ущерба. На данный момент составлены ориентировки на преступников. Все они выглядят на 25-30 лет.