Воры украли почтовую марку за 154 миллиона рублей

Воры обокрали квартиру филателиста и коллекционера антиквариата. Злоумышленники украли различные произведения искусств, а также коллекционные почтовые марки. Самая дорогая их них стоит 154 миллиона рублей, написал сайт «Русская планета».

Правоохранители смогли выследить похитителей благодаря камерам видеонаблюдения.