18 сентября 2020, 14:33
Воры украли почтовую марку за 154 миллиона рублей
Неизвестные обокрали квартиру в Гонконге на сумму около 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт «Лента.ру».
Воры обокрали квартиру филателиста и коллекционера антиквариата. Злоумышленники украли различные произведения искусств, а также коллекционные почтовые марки. Самая дорогая их них стоит 154 миллиона рублей, написал сайт «Русская планета».
Правоохранители смогли выследить похитителей благодаря камерам видеонаблюдения.