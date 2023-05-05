Происшествия 05 мая 2023, 16:28 Воры украли из припаркованной в Краснодаре иномарки почти 10 миллионов рублей

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Владельцы двух иномарок в Краснодаре стали жертвами воров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Обе кражи произошли на парковках торговых центров. Из Toyota Land Cruiser злоумышленники забрали сумку с 9,9 миллиона рублей. А из Toyota Camry — 15 тысяч рублей. Двое воров сканировали замки, а потом открывали иномарки. Полиция уже задержала подозреваемых.

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