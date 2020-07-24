Ворвавшегося в отделение Сбербанка в Балашихе задержали

Вооруженный ножом мужчина проник в отделение Сбербанка в подмосковной Балашихе прошедшей ночью. Он отказывался выходить из здания. На место происшествия приехали полицейские. Они задержали дебошира.

Все случилось около 01:00 в микрорайоне Гагарина. Об этом сообщил ТАСС.

«В ночь на пятницу в одно из помещений Сбербанка зашел мужчина с ножом и начал вести себя неадекватно. Выходить из здания он отказывается», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно приехали к банку. Известно, что мужчина повредил банковский автомат. В Сети появилось видео с места событий.

По данным Telegram-канала Mash, нарушитель спокойствия кидался с ножом на полицейских и грозился себя порезать. В итоге неадеквата задержали и доставили в отдел полиции. При этом никто не пострадал.

Ранее мужчина похитил банкомат в Уфе. В аппарате находилось 2,5 миллиона рублей.