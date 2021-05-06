Воровавших сигареты и алкоголь в магазинах Ленобласти задержала полиция

Подозреваемых в нескольких эпизодах ограбления продуктовых магазинов задержали 5 мая под Приозерском. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Двух мужчин 26 лет поймали правоохранители, когда они в очередной раз намеревались украсть товар из магазина. Злоумышленники намеревались вынести сигареты на сумму 277 тысяч рублей. Ранее они также воровали табак и алкоголь. Все это в большом количестве нашли у них дома.

Заведено уголовное дело. По данным оперативников, на территории России задержанные находились без регистрации.