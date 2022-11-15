Происшествия 15 ноября 2022, 16:05 Ворота упали на мужчину из-за сильного ветра в Оренбургской области

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Житель Оренбургской области получил травмы после того, как на него рухнули металлические ворота. Причиной происшествия стал сильный ветер, сообщило издание 56orb.

Уточняется, что это произошло на территории базы одного из предприятий Орска. Пострадавший попал в больницу. Подробностей о его состоянии пока нет.

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«В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в МВД по Оренбургской области.

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